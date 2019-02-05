İzmir'de 38 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı öğrenilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 38 göçmen yakalandı
05 Şubat 2019 Salı 10:33

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesindeki Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakaladı.Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler; #izmir #dikili #kaçak göçmen
Önceki Haber
Torbalı'da tarım alanları sular altında
Sonraki Haber
Menderes'te 10 lira karşılığı eşeğe tecavüz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.