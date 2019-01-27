İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde bir dakika ara ile Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem her iki kent merkezinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.16'da merkez üssü Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Saat 06.15'te ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde yine aynı büyüklükte deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Bu depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.1 olarak açıkladı.

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