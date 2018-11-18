İzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldı

İzmir'de belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yaklaşık 4 bin partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. İzmir'de çok iddialıyız" dedi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, İzmir'de eğilim yoklaması yaptı. İzmir'de 128 ilçe belediye başkan aday adayı ile 3 Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi'nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Halkapınar Kapalı Spor Salonu'na gelen aday adaylarının kimi partilileri gülle karşıladı. Kimiyse lokma döktürdü. Gazetecilerin temayül yapılan salondan görüntü almasına izin verilmedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE ŞEKİLDE ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'

AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti için çok güzel bir gün olduğunu söyledi. Yoklamaya AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Emin Sare Aydın Yılmaz, Tekirdağ Milletvekili Gonca Gül, Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile birlikte geldiklerini söyleyen Kandemir, şöyle dedi:

"Teşkilatlarımız, bizim hizamızı belirlemede çok önemli birimlerimiz. Onların kanaatleri, görüşleri, onların vicdanları, onların çizdiği yol, bizim için çok önemli. Buraya ekip olarak geldik. Genel bir koordinasyon yapıyoruz. Teşkilat kademelerimiz, ana kademe yöneticileri, mahalle başkanları, tüm ekibimiz gönüllerindeki isimleri yazıyorlar. İlk defa Türkiye'de bilgisayar veri tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Sonuç bugün saat 17.00 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm teşkilat temayülünü görecek. Hangi isimlere ağırlık oldu bunları görme imkanı olacak. Teşkilat temayüllerinden aldığımız bilgilerle de bu hafta geniş bir çalışma yaparak hızlı şekilde adaylarımızı açıklamaya çalışacağız."

'İZMİR'DE ÇOK İDDİALIYIZ'

İzmir'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz İzmir'de çok iddialıyız. Bu seçimlerde inşallah il teşkilatımızın, ilçe teşkilatlarımızın olağanüstü gayreti muhteşem bir mücadelesi var. İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tüm siyasi hayatımda bu temayülün bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. AK Parti'de temayül çok kıymetli. Ülkemize demokrasimizi hayırlı olur."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de "4 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ediyorum. Çok neşeli, heyecan içerisinde en yüksek katılım ile yapılacak. İlimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.