İzmir'de 4 kişiye Erdoğan'a hakaret gözaltısı!

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan 4 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

İzmir'de 4 kişiye Erdoğan'a hakaret gözaltısı!
23 Haziran 2018 Cumartesi 13:23

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.

Zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #muharrem ince #erdoğan #erdoğan hakaret
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