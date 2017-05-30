İzmir'de 4 plaj daha mavi bayraklı oldu

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye'deki mavi bayraklı plajlara bu yıl 10 yeni plaj daha eklerken, bu 10 plajın 4’ü İzmir’de yer aldı. Kentteki “mavi bayraklı” plaj sayısı, 12 yılda yüzde 120 artarak 51’e yükseldi. Bu artışta en büyük rolü, Büyükşehir Belediyesi’nin peşpeşe hayata geçirdiği ileri biyolojik arıtma tesisleri oynadı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 2017 yılı verilerine göre “Mavi Bayrak” uygulaması yapan 49 ülke içerisinde Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü oldu. “Mavi Bayraklı” plaj sayısını bu yıl 51’e çıkaran İzmir, böylece 12 yılda yüzde 120’lik artış sağladı. 2005 yılında 23 “mavi bayraklı” plaja sahip olan bu gözde kent, 2017 yılı sezonunda Çeşme’de 10 adet, Foça’da 7, Dikili’de 5, Seferihisar’da 9, Menderes’te 11, Selçuk’ta 4, Karaburun’da 3, Urla ve Aliağa’da 1’er tane olmak üzere toplam 51 sahil noktasına mavi bayrak almayı başardı. Urla ve Aliağa, bu yıl ilk kez listeye girerken, İzmir’de geçen sene 47 olan mavi bayraklı plajlara 4 yeni plaj daha eklendi. İzmir genelinde 51 plaj, 3 marina ve 1 yat olmak üzere 2017 itibariyle 55 adet mavi bayrağın dalgalanacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 444 olan mavi bayraklı plaj sayısı da bu yıl 454’e çıktı.





Mavi mavi masmavi

Deniz suyu kalitesi arttı, böyle oldu

Mavi Bayrak nedir?

İzmir’in 64 arıtması var

Bu yıl 10 yeni mavi bayrağın dalgalanacağı plajların 4’ünün İzmir’de olması ise dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.5 milyon liralık yatırımla 2015 yılında düzenlenerek kentin turistik ilçesi Urla’ya kazandırılan Urla Kum Denizi Plajı da "Urla'nın tek" mavi bayraklı plajı olarak listeye girdi. Büyükşehir Belediyesi, Urla Kum Denizi’ndeki yaklaşık bir kilometrelik sahil bandını engelsiz ve modern bir plaj olarak düzenlemiş, su oyunları parkı ile spor, yürüyüş ve çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, duş-soyunma odaları, kafeteryalar ve yeşil alanlar oluşturmuştu.Güvenli ve sağlıklı yüzmenin dünyadaki en önemli göstergelerinden biri olan mavi bayrağın İzmir’de herkesi gururlandıracak seviyelere geldiğini belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş şu bilgileri verdi:“Mavi Bayrak verirken deniz temizliğini, çevrenin korunmasını, insanların güvenliğini güvence altına alan 33 kriterimiz söz konusu. Son yıllarda, İzmir kıyı turizminde yaşanan hareketlenmeyle birlikte Mavi Bayrak sayılarında artış olmuştur. Özellikle bu yıl Türkiye genelinde mavi bayrak alan plaj sayısı 10 adet artarken, bunun 4’nün İzmir’de olması çok sevindirici. Son dört- beş yıllık süreçte İzmir’de bayrak sayıları hızla artıyor. Bu artışın, hem turizmden daha fazla pay alınmak istenmesi hem de deniz suyu kalitesinin artmasına bağlı olduğunu söylemek mümkün. Bu hızlı sürecin devam edeceğini ve İzmir’de mavi bayraklı plaj sayısının daha da artacağını düşünüyoruz.”Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Plajlar için 33, marinalar için 24 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. 15 gün arayla iki parametrede ve sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerin yapılması, tesisin paket arıtma tesisi veya belediyenin arıtma tesisi kurmuş olması önemli kriterlerin başında yer alıyor. Mavi bayrak adayı plajlar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından Mayıs ayı başı ile Eylül ayı sonuna kadar sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıyor.Antalya ve Muğla’nın ardından Türkiye’de en fazla Mavi Bayrak’a sahip üçüncü kent olan İzmir, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri bakımından ise liderliği bırakmıyor. Aziz Kocaoğlu’nun 2004 yılında başlayan başkanlığından itibaren atık su arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece “temiz deniz-temiz sahiller” hedefine ulaşmada çok önemli bir misyonu da yerine getiriyor.Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın açıkladığı 2017 yılı Mavi Bayrak Ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de haklı bir gurur yaşattı. 2004 yılında devreye giren Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte sınırlarını büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, adeta bir arıtma seferberliği başlatarak kentin yarımada dahil tarım ve turizm havzalarını kirlilikten kurtardı.İZSU Genel Müdürlüğü, bugün İzmir’de 64 adet arıtma tesisini işletiyor. Kentteki evsel atıkların yüzde 1.14’ü doğal, 1.58’i biyolojik, yüzde 97.2’si ise AB standartlarında ileri biyolojik yöntemle arıtılıyor. İzmir’de AB standartlarında arıtılan yıllık kişi başı atık su miktarı 69.3 metreküp. Bu rakam İstanbul’da 34.1, Ankara’da ise sadece 6.4 metreküp. İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.