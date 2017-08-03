İzmir'de 49 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

İZMİR'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 49 kaçak ile 3 organizatör, bir minibüs içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 organizatör, tutuklandı

İzmir'de 49 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir grubun yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 01.20'de, Konak İlçesi 1038 Sokak üzerinde bulunan bir minibüsü durdurdu. Araçta 49 kaçak ile bu kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan M.A.A.(35), Ç.B.(38) ve S.V.(44) yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 39 can yeleği bulundu.

M.A.A., Ç.B. ve S.V., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
 

Kaynak: DHA
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