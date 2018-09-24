İzmir'de 5 araç birbirine girdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AT 2123 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Abdülkadir Bora'nın kullandığı 35 KG 3869 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar farklı şeritlerdeki Bayram Kuzgun yönetimindeki 35 T 7514 plakalı taksiye, Serkan Kılıç kontrolündeki 35 DD 3973 plakalı otomobile ve park halindeki 35 T 5563 plakalı taksiye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde kazada herhangi bir yaralanan olmadığını belirledi. Kazaya karışan 5 araçta hasar meydana gelirken, Anadolu Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan polis, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.