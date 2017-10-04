İzmir'de 52 kişiye FETÖ tutuklaması

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheliden, aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 kişi tutuklandı

İzmir'de 52 kişiye FETÖ tutuklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve yine örgüte ait şirketlerde yöneticilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında 2015 yılında resen emekli edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 şüpheli 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö
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