İzmir'de 6 avukata gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat şube müdürlüklerinin takibini yaptığı soruşturma kapsamında, avukatlara yönelik operasyon düzenlendi. Kentte DHKP-C başta olmak üzere sol terör örgütleriyle bağlantıları olduğu, propagandalarını yaptıkları ileri sürülen 6 avukat, gözaltına alındı. Avukatların bürolarında yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.
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