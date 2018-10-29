İzmir'de 6 bin kişiyle muhteşem gösteri

Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tarihi bir projeye daha imza attı. 6 bin gönüllü cumhuriyet sevdalısı Anadolu esintileri canlandırmasıyla başlayan etkinlikte zeybek oynayıp, dalgalanan Türk bayrağı ve Atatürk’ün at üzerindeki üniformalı muhteşem görüntüsünü oluşturdu

Bayraklı Smyrna Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve binlerce cumhuriyet sevdalısı katıldı. İzmir’in birçok ilçesinden ve farklı illerden izlemeye gelen vatandaşların yanı sıra Kanada ve İsviçre’den de özel olarak etkinliğe gelen vatandaşlar katılımcılar arasında yer alarak büyük coşkuya ortak oldu. Türkiye’de her yıl ses getiren görkemli etkinlikte 3D mapping video gösterisi de izleyenlerin beğenisini kazandı. Anlamlı gecede 6 bin gönüllü hazırlanan farklı renkteki tişörtleriyle halk oyunları oynadı, sonrasında ise dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağını oluşturdu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gösterinin finalinde ise, insan vücuduyla hazırlanan gösteriler arasında eşine rastlanmayan Mustafa Kemal Atatürk’ün at üzerinde muhteşem bir portresi oluşturuldu.

SON ATATÜRKÇÜ TOPRAĞA DÜŞÜNCEYE KADAR…

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Emeklerinize yüreklerinize sağlık. Mükemmel bir resim çıktı ortaya. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gösteri dünyada emsalsiz bir gösteridir. Gönüllülerle, cumhuriyet sevdalılarıyla ancak bu kadar güzel olur. Cumhuriyetin kuruluşun 95’nci yılındayız. Cumhuriyet kurulduğundan ve sevgili Atatürk’ü kaybettiğimiz yıllardan itibaren bu ülkeyi kurtuluş savaşı öncesi işgal edenler, Atatürk’ümüzden sonra değişik metotlarla yıkmak istediler. 12 Eylül 1980 öncesi sağ ve sol çatışması çıkararak denediler. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra etnik zeminde Kürt ve Türk ayrımıyla bölmek istediler ve son günlerin modası da İslamı siyasallaştırarak, Türkiye’de totaliter bir din devleti kurup, Orta Doğu’da olduğu gibi kolayca parçalamak istiyorlar. Burası Orta Doğu değil. Buradan emperyalist Amerikan uşaklarına sesleniyorum. Burası Arap Cumhuriyetleri değil. Burada kurtuluş savaşı verildi. Size karşı verildi. Dünyada emperyalizme karşı kurtuluş savaşı veren ilk ve tek ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun bayramını kutluyoruz. Çelenk sunumlarında çelenkleri sınırlayanlara buradan sesleniyorum: Bir gün Atatürk’e yaptıklarınıza pişman olacaksınız, pişman. Her darbe sonrası herkes Atatürkçü oluyor ve ondan sonra yine kafalarındaki siyasal İslamı yaşatmaya çalışıyorlar. Eğer sevgili Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurtarmasaydı ne cami görebilirdik, ne ezan duyabilirdik ne de ibadet yapabilen Müslüman topluluk görebilirdik Anadolu’da. Sevgili Atatürk sayesinde ezanlar okunuyor, camiler susmuyor ve bayrak inmiyor bunu böyle bilsinler. Ve biz yaşadıkça, bu Anadolu topraklarında son Atatürkçü toprağa düşünceye kadar; Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik ve bayrağını seven yurtseverlerin mücadelesi sürecektir. Biz bir ölür bin doğarız, biz bir ölür bin doğarız, biz bir ölür bin doğarız” dedi.

Başkan Karabağ, etkinliğin sonunda 6 bin gönüllü cumhuriyet sevdalısının arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzun süre ayakta alkışlanan etkinlikte havai fişek gösterileri geceye renk kattı.