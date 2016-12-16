İzmir'de 60 yaş kartı kalkıyor, ulaşıma zam geliyor. İşte yeni fiyatlar

İzmir'de toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Zam oranı yüzde 8.33 olarak belirlendi. Zam bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne onay için sunulacak

Yeni yılın yaklaşması ile her şeye zam gelmeye de başladı. Zamlardan biri de İzmir ulaşımı oldu. İzmir'de toplu taşıma araçları için yüzde 8.33 zam yapıldı. Buna göre tam biniş 2.40 TL'den 2.60 TL'ye yükselirken, öğrenci bileti ise yüzde 11'lik bir artış ile 1.35 TL'den 1.50 TL'ye yükselecek.





60 YAŞ KARTI KALKIYOR



60 yaş ve üstündekilere de kötü haber geldi. Yıllık kullanım bedeli 125 TL olan 60 yaş kartları kaldırılıyor. Bunun yerine 60-65 yaş arası İzmirliler dolum yapacakları kartları kullanacaklar. 60 yaş üstü biniş başına öğrencilerle aynı fiyatı yani 1.50 TL ödeyecek. Böylelikle kentte 16 senedir uygulanan 60 yaş kartı tarih olacak.



ÖĞRETMENLERE DE ZAM



Tam bilet ve öğrenci biletlerinin yanında öğretmenlerin kartlarına da zam yapılacak. Ulaşımı 1.75 TL'den kullanan öğretmenler 2 TL'ye yolculuk yapacak.



Zam teklifi ise bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek. Meclis onay verirsen zam yeni yıldan itibaren geçerli olacak.



Kentteki 90 dakika ücretsiz biniş uygulaması ise devam edecek. Yeni tarife bugün mecliste onay alırsa 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya sokulacak.





