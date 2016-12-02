Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 192 hakim ve savcı hakkında, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de 8 hakim ve savcı, gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 192 hakim ve savcı hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 1 Aralık 2016 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir'de de operasyon düzenlendi. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezi, Çeşme, Torbalı, Kınık, Dikili ve Bergama ilçelerinde görev yapan toplam 8 hakim ve savcı gözaltına alındı. Sağlık raporu alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

