İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
19 Aralık 2018 Çarşamba 10:35

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Ali Bostan Koyu açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan 8'i çocuk, 9'u kadın 37 yabancı uyrukluyu kıyıya getirdi. Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde ise durdurulan lastik şişme bottaki 13'ü çocuk, 9'u kadın toplam 51 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
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