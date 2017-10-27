İzmir'de acı kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis ağır yaralı

İzmir'de polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis hayatını kaybederken, 3 polis de ağır yaralandı

Kaza İzmir'in Bornova İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kazındirik Mahallesi Ankara Caddesi Numara 66 önünde bir aracın sıkıştırması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden polis aracı beton bariyere çarptı. Sabah saat 06.30 sıralarından meydana gelen kazada 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez hayatını kaybetti. Araçtaki diğer 3 polisin de ağır yaralandığı bilgisi verildi.







Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Öge ve Hakyimez'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer polisler 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 25 yaşındaki polis Hüseyin Kurnaz'ı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polislerin durumlarının ağır olduğu belirtildi.





Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aracının sıkıştırılma iddiası da kamera kayıtları incelenerek araştırılıyor.





İzmir'de 6 ay önce göreve başlayan dönem arkadaşı 5 polisin bugün izinli oldukları ve günü birlikte geçirmek için buluşup yola çıktıkları öğrenildi.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 3 yaralı polisi hastanede ziyaret ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin en büyük sorunu trafik terörüne 2 arkadaşımızı kurban verdik. Trafik kazalarını azaltmak için çok büyük mücadelemiz var. Ölen arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı arkadaşlarımın ziyaretlerinde bulundum. Bütün doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. 3'ünün de hayatı tehlikeleri var" dedi.