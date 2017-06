İzmir'de 'Adalet Nöbeti' başlıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek veren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 29 Haziran Perşembe günü farklı kesimlerin adalet talebinin yükseltilmesi amacıyla 'Adalet Nöbeti' başlatacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne İzmir'den 'Adalet Nöbeti' desteği geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaleri Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı sendikalar ve odalar, sivil toplum örgütlerinin yeraldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, çok farklı kesimlerin adalet talebinin İzmir'den yükseltilmesi amacıyla 29 Temmuz 2017 Perşembe gününden itibaren Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde her gün saat 19.00 ile 20.00 arasında 'Adalet Nöbeti' tutacak.



Nöbetin duyurusu için düzenlenen toplantıda basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı açıklama yaptı. Memiş Sarı, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına yaptığı basın açıklamasında AK Parti iktidarının "Adalet, güçlünün işine gelen şeydir" anlayışını benimsediğini, devletin bütün kurumlarını bu şekilde davranmaya zorladıklarını ve herkesin buna alışmasını istediklerini söyledi. Sarı, "Oysa uzun insanlık tarihinin öğrettiği basit bir ders var: Güçlünün adaleti, adaletsizliklerin en büyüğüdür. Bu nedenledir ki medeni toplumlar güçlünün adaletine değil, adaletin gücüne dayanan toplumlardır" dedi.



CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine 15 Haziran 2017 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile başlayan 'Adalet Yürüyüşü'nün medeni toplum olma halini korumak ve ülkenin geleceğine sahip çıkmak açısından anlamlı ve önemli bir adım olduğunu belirten Sarı, "Bu yürüyüş, her geçen gün adalete susamış çok farklı toplumsal kesimlerin, kurum ve kişilerin adalet taleplerinin ifade bulduğu tarihsel bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Yaşamın her alanında görmezden gelinen, yok sayılan kesimler adalet istiyor" diye konuştu.



İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin 'Adalet Yürüyüşü'nü desteklediklerini açıklayan Memiş Sarı, "Bu çerçevede, 'Herkes İçin Adalet' şiarı ile çok farklı kesimlerin adalet talebinin İzmir'den yükseltilmesi amacıyla 29 Temmuz Perşembe gününden başlayarak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde her gün saat 19.00 ile 20.00 arasında 'Adalet Nöbeti' gerçekleştireceğiz. Adil bir toplumda yaşamak isteyen akıl ve vicdan sahibi tüm İzmirlileri gelecek güzel günlere duyulan inanç ve umudu yeşertmek, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için bu nöbete destek vermeye çağırıyoruz" dedi.