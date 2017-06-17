İzmir'de Adalet Yürüyüşü'nün ilk etabı tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet yürüyüşüne', partisinin İzmir il yönetimi de destek verdi. İzmirli partililerin, etap etap İstanbul'a yürüyecekleri, Gebze'de Kılıçdaroğlu ile buluşacakları açıklandı

Ali Budak-



MİT TIR'ları davasında yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ‘Devletin gizli kalması gereken belgelerini yayımlamak’ suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Berberoğlu’nun tutuklanarak İstanbul Maltape Cezaevine konulmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla İzmir İl Örgütü de İzmir’den İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı.





Bugün Bornova, yarın Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşe ilçe belediye başkanları, parti meclisi üyeleri ile binlerce İzmirlinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, 4 Temmuz’da Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’yla buluşulacak şekilde ayarlandı. Katılımcılar üzerlerine adalet yazılı tişörtler giydiler. Yürüyüş ile ilgili olarak ise günün programı da belli oldu. Meydandan Kordon istikametine devam eden kortej liman üzerinden Bornova merkezine ilerleyecek. Yürüyüşün ilk etabı Bornova’da tamamlanacak ve ertesi gün Manisa’ya yürünecek. Yürüyüşe ayrıca ambulanslar da eşlik edecek.



İzmir’den ‘adalet istiyoruz’ Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, şunları söyledi: Milletvekilimiz Enis Berberoğlu yurtsever bir insandır. Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlıdır. Derhal bırakılmasını istiyoruz. Haksız bir karar ile 25 yıl hapsi istendi ve tutuklandı. Adaleti gölge altında bırakan kararın son bulması için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bir yürüyüş başlattı. Biz bu yürüyüşü destekliyoruz. İzmir’den ‘adalet istiyoruz’ diye haykırıyoruz. Yürüyüşümüzün ilk etabı Bornova’da bitecek. Daha sonra Manisa örgütü ile hareket edeceğiz’ dedi.



‘Adalet için yürüyoruz’ Çok sayıda partili ve STK’ların da katıldığı Adalet Yürüyüşü’nün en önünde yer alan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ‘Adalet için yürüyoruz. Diyecek başka bir şey yok’ ifadelerini kullandı.

Partililer Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'nda geldi. Gündoğdu'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüşe devam edildi.

Gerginlik yaşandı

Yürüyüş esnasında kortej içinden ‘Hırsız, katil Erdoğan’ sloganının atılması üzerine emniyet yetkilileri harekete geçti. Sloganın atılmasına müdahale eden yetkililer ile CHP’liler arasında küçük çaplı gerginlik yaşandı. Gerginlik diğer partililerin araya girmesiyle son buldu.

Hangi örgüt ne zaman yürüyecek?

Öte yandan yürüyüş planlaması da belli oldu. Görev dağılımı yapılan programda hangi örgütün hangi gün nereden nereye yürüyeceği netlik kazandı. 19 Haziran’da başlaması ve 4 Temmuz’da Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’yla buluşulacağının ön görüldüğü programda ilçeler birbirlerine ek kuvvet olarak destek yapacak. CHP İzmir İl Örgütü, bütün yürüyüşlerin ise saat 10:00’da başlaması kararını aldı.





YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşüne, İzmir'den destek veren partililer, ilk etabı tamamladı. Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkan partililer, Halkapınar, Çınarlı, Manavkuyu, Bornova merkez, Osman Kibar Kavşağı güzergahını takip ederek Manisa yolundaki 57'nci Topcu Tugayı önüne kadar geldi.



Yaklaşık 18 kilometrelik ilk etap sonrasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Bu arada, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik slogan atılınca, polisler partilileri uyardı. Bu sırada da küçük çaplı tartışma yaşandı. Yürüyüş bittikten sonra slogan atanlardan bir kişi gözaltına alındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘ Adalet Yürüyüş ü’ne CHP İzmir İl Örgütü de destek vereceğini açıklamıştı. İstanbul’a yürüme kararı alan il örgütü, dün akşam Gündoğdu Meydanı’nda Adalet Nöbeti’nin startını da verdi. Bugün sabah saat 10.00’da Gündoğdu Meydanı’nda yürüyüş için toplanıldı ve harekete geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze'de buluşulacak şekilde ayarlandı.MİT TIR'ları davasında yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ‘Devletin gizli kalması gereken belgelerini yayımlamak’ suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Berberoğlu’nun tutuklanarak İstanbul Maltape Cezaevine konulmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla İzmir İl Örgütü de İzmir’den İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı.Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşe ilçe belediye başkanları, parti meclisi üyeleri ile binlerce İzmirlinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, 4 Temmuz’da Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’yla buluşulacak şekilde ayarlandı. Katılımcılar üzerlerine adalet yazılı tişörtler giydiler. Yürüyüş ile ilgili olarak ise günün programı da belli oldu. Meydandan Kordon istikametine devam eden kortej liman üzerinden Bornova merkezine ilerleyecek. Yürüyüşün ilk etabı Bornova’da tamamlanacak ve ertesi gün Manisa’ya yürünecek. Yürüyüşe ayrıca ambulanslar da eşlik edecek.Yürüyüş öncesinde basına açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, şunları söyledi: Milletvekilimiz Enis Berberoğlu yurtsever bir insandır. Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlıdır. Derhal bırakılmasını istiyoruz. Haksız bir karar ile 25 yıl hapsi istendi ve tutuklandı. Adaleti gölge altında bırakan kararın son bulması için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bir yürüyüş başlattı. Biz bu yürüyüşü destekliyoruz. İzmir’den ‘adalet istiyoruz’ diye haykırıyoruz. Yürüyüşümüzün ilk etabı Bornova’da bitecek. Daha sonra Manisa örgütü ile hareket edeceğiz’ dedi.Çok sayıda partili ve STK’ların da katıldığı Adalet Yürüyüşü’nün en önünde yer alan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ‘Adalet için yürüyoruz. Diyecek başka bir şey yok’ ifadelerini kullandı.Partililer Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'nda geldi. Gündoğdu'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüşe devam edildi.Yürüyüş esnasında kortej içinden ‘Hırsız, katil Erdoğan’ sloganının atılması üzerine emniyet yetkilileri harekete geçti. Sloganın atılmasına müdahale eden yetkililer ile CHP’liler arasında küçük çaplı gerginlik yaşandı. Gerginlik diğer partililerin araya girmesiyle son buldu.Öte yandan yürüyüş planlaması da belli oldu. Görev dağılımı yapılan programda hangi örgütün hangi gün nereden nereye yürüyeceği netlik kazandı. 19 Haziran’da başlaması ve 4 Temmuz’da Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’yla buluşulacağının ön görüldüğü programda ilçeler birbirlerine ek kuvvet olarak destek yapacak. CHP İzmir İl Örgütü, bütün yürüyüşlerin ise saat 10:00’da başlaması kararını aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşüne, İzmir'den destek veren partililer, ilk etabı tamamladı. Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkan partililer, Halkapınar, Çınarlı, Manavkuyu, Bornova merkez, Osman Kibar Kavşağı güzergahını takip ederek Manisa yolundaki 57'nci Topcu Tugayı önüne kadar geldi.Yaklaşık 18 kilometrelik ilk etap sonrasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Bu arada, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik slogan atılınca, polisler partilileri uyardı. Bu sırada da küçük çaplı tartışma yaşandı. Yürüyüş bittikten sonra slogan atanlardan bir kişi gözaltına alındı.