İzmir'de altyapıda milat olacak çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek olacak "galeri" sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Elektrik nakil hatları ile atıksu, içmesuyu ve yağmursuyu kanallarında oluşabilecek arızalar, Altyapı Tünel Sistemi içine girilerek, asfalt ve kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek

Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek bir model uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki ilk galeri sistemini de Uzundere’deki dönüşüm bölgesinde gerçekleştirecek. Hayata geçecek galeri sistemiyle atıksu, içmesuyu, yağmursuyu, elektrik ve data hatları, yer altında "galeri" içinde toplanacak. Elektrik nakil hatları ile atıksu, içmesuyu ve yağmursuyu kanallarında meydana gelebilecek arızalar, galeri içine girilerek, asfalt kazılmadan, kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek. Altyapı Tünel Sistemi ile ihtiyaç duyulan tüm müdahaleler sistem içerisinden gerçekleştirilecek. Bu model diğer kentsel dönüşüm alanlarına da en tegre edilecek.

Kameralarla izlenebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği Uzundere’deki galeri sisteminin ilk bölümü, 240 metre uzunluğunda, 5.50 metre genişliğinde, 3.50 metre yüksekliğinde olacak. Birbirinden bağımsız fakat geçişlerle iletişimi sağlanan 3 bölgeden oluşacak sistemde Elektrik Hatları, İletişim Hatları ve Atık su - Yağmur suyu - İçme suyu bölgeleri olacak.

Galeri içerisinde imalat, bakım, temizlik gibi işlerinin yapılabilmesi için gerekli araç ve ekipmanların çalışabileceği hareket koridoru ile yangın, taşkın gibi olumsuz durumlarda müdahale veya kaçış için uyarı sistemleri de bulunacak.

Sistem içerisindeki tüm bölgeler, sürekli çalışan kameralar ile izlenecek, gerekli durumlarda galeri güzergahı ek galerilere entegre edilebilecek.