İzmir'de Alzheimer'la mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde kurduğu “Alzheimer ve Demans Servisi”yle, çağın hastalığı Alzheimer’a karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Kampüsteki hastalar, puzzledan mask yapımına kadar birlikte gerçekleştirdikleri aktivitelerle daha çok sosyalleşiyor

Unutkanlık, kelime bulmada zorluk, kişilik değişiklikleri ve eşyalarını kaybetme gibi evrelerle başlayıp ilerleyen Alzheimer hastalığı, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. “Geçmişi ve anıları çalan hırsız” olarak tanımlanan Alzheimer’a karşı son yıllarda yoğun bir mücadele başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve hasta yakınlarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin ilk Sosyal Yaşam Kampüsü’nde huzurevi sakinlerine verdiği Alzheimer ve Demans hizmetiyle takdirleri topluyor.

24 saat hizmet

Hastaların hem sosyal yaşantılarını kısıtlamamak hem de kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Zübeyde Hanım Huzurevi’nde uygulanan hafızayı geliştirici teknikler ve oyun-resim gibi aktivitelerde olumlu geri dönüşler alınıyor. Yatılı Alzheimer hastaları da bulunan kampüste, servis doktoru ve hemşirelerin denetiminde 24 saat hijyenik ve kusursuz bir ortam sağlanıyor. Ayrıca huzurevi sakinlerinin sosyal hayattan kopmamaları için bayram, yılbaşı, anne ve babalar günü, doğum günleri özel günlerde düzenlenen etkinliklerle Alzheimerlı hastalar keyifli vakit geçiriyor.

Hastalar çok mutlu

2 yıldır Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan Rezzak Kutlutekin, 5 yıldan beri Alzheimer hastası ve kampüsten oldukça memnun. Bol bol bulmaca çözdüklerini boyama ve egzersiz yaptıklarını dile getiren Kutlutekin, “Burası çok güzel, çok memnunum” dedi.

Meliha Ulusoy ise “Buradaki doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun. Daha önceki kaldığım huzurevinden çok daha güzel burası. Gün içerisinde pek çok aktivite yapıyoruz. El becerimiz artıyor” şeklinde konuştu.

Diğer merkez Üçkuyular'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında da, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun büyük desteğiyle, Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi'ni hizmete açmıştı. Üçkuyular’daki merkezde, 1. evre Alzheimer veya hafif Demans olan; yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini sürdürebilen hastaları kabul ediyor. Zorlu bir süreçten geçen Alzheimer hastalarının yakınlarına da hayatı kolaylaştırabilmek için danışmanlık hizmeti verilen merkezden yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya İnönü Caddesi No: 817 Kat: 1 / Üçkuyular adresine dilekçe ile başvurabiliyor.