İzmir'de arabayı yapışkanlı kağıt ile kapladılar çünkü...

İzmir'de bir aracın engelli rampasının önüne park edilmesi tepkiye neden oldu. Vatandaşlar aracı tamamen yapışkanlı kağıt ile kapladı

İzmir Kordon'da bir araç, engellilerin geçişini kolaylaştırmak için yapılan rampanın önüne park edildi. Aracı gören çevredekiler duruma tepki gösterdi.





Vatandaşlar, araç sahibine bir ders vermek için bütün aracı yapışkanlı kağıt ile kapladılar. Yapışkanlı kağıtla kaplı olana araç ilginç bir görünüme sahip oldu.

