İzmir'de ard arda gelen depremler korkutuyor

İzmirlilier, art arda meydana gelen depremlere güne başladı. Birinin merkez üssü Karaburun, 4'ününki de Seferihisar olan, büyüklükleri Richter ölçeğine göre 3.4 ile 4.1 arasında değişen 5 deprem, korkuya neden oldu. Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlerin, Midilli, Karaburun ve Foça fay hattının gergin olduğunun göstergesi olduğunu belirtti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, bugün saat 07.39’da merkez üssü Karaburun’un 2,32 kilometre açığında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından merkez üssü Seferihisar olan, saat 08.40’da 3.5, saat 09.18’de 3.8, saat 11.15’te 4.1 ve saat 11.19’da 3,6 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi. Seferihisar’ın yanı sıra komşu ilçeler ve İzmir kent merkezinde de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremler, herhangi bir hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Karaburun açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3.3, Seferihisar'daki depremlerin büyüklüğünü ise sırasıyla 3.5, 3.8, 4.0 ve 3.3 olarak açıkladı.

‘DEPREMLER, FAY HATTINI GERGİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

Meydana gelen depremlerle ilgili konuşan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, art arda oluşan depremlerin Midilli, Karaburun ve Foça fay hattının gergin olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

İzmir’de 6.7 ve 7.2 arasındaki büyüklükte bir deprem beklendiği ile ilgili uyaran Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Geçen yıl Midilli’de meydana gelen depremin olacağını 12 yıl önce söylemiştim. Bu depremde beklediğim büyüklük 7.2 idi. Bu deprem geçen yıl 6 dolaylarında oldu. Yani bölgedeki gerginlik halen boşaltılamadı. Midilli, Karaburun ve Foça üçgeninde gerginlik sürüyor, bu bölge rahatlamadı. Bu gölgenin rahatlaması için 7 büyüklüğünde bir depremin olması gerekiyor. Art arda meydana gelen depremcikler de bu bölgenin gergin olduğunu belirtiyor" dedi.

YÜKSEK KONUTLAŞMAYA DİKKAT

Art arda oluşan depremcik büyüklüklerinin genelde 3.8- 4.0 dolaylarında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İleride İzmir için 6.7- 7 gibi depremler bekliyoruz. Bu üçgen içinde olacak depremler İzmir bölgesinin tamamını etkileyecek. Özellikle İzmir’in kuzey kesimleri olan Menemen, Çiğli, Mavişehir ve Karşıyaka dolaylarında yüksek konutlaşmaya gitmemek gerekir. İzmir’in yüksek büyüklükteki depremden daha az etkilenmesi için yapıların bu bölgelerden Yamanlar Dağı'na doğru kayması gerekiyor" dedi.