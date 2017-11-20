İzmir'de Atatürk portresine bıçaklı saldırı!

İzmir'in Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnedeki Atatürk portresine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı

Atatürk Meydanı'na dün saat 22.00 sıralarında gelen H.S. (31), çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan portatif sahnede bulunan, üzerinde Atatürk'ün portresi ve 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' veciz sözü yazılı olan afişe, bıçaklı saldırı düzenlendi. H.S., çevredekilerin şaşkın baışları arasında elindeki bıçakla Atatürk'ün portresinin bulunduğu bölümü keserek delik deşik etti. Çevredekiler, bu sırada meydanın yakınından geçen polis ekibine durumu bildirdi. Polis, H.S.'yi gözaltına aldı.



Dikili'deki bir pastanede çalıştığı belirtilen H.S., Emniyet'teki ifadesinde neden böyle bir saldırıda bulunduğunu söylemedi. Dikili Belediyesi'nin kamu malına zarar vermek suçundan hakkında şikayetçi olduğu H.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.



CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener de Atatürk portresine saldıran H.S. hakkında şikayetçi olacaklarını açıklarken, "Dikili tarihinde bir ilk denebilecek olan bu tür saldırılara ve milli değerlerimize zarar veren kişilere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.



SALDIRGAN, ADLİYEDE



İzmir'in Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnedeki Atatürk portresine bıçaklı saldırıda bulunan evli ve 1 çocuk babası H.S. (31), polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olan ve tedavi gördüğü öğrenilen H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



BABASI, ÖZÜR DİLEDİ



Rize'nin Çamlıhemşin nüfusuna kayıtlı oğlunun şizofreni tedavisi gördüğünü belirten Mehmet S. (60), hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Baba Mehmet S., "Oğlum, İzmir'de çalışıyordu. İşleri kötü gidince, 15 gün önce Dikili'ye gelerek, buradaki bir pastanede çalışmaya başladı. Bu sürede ilaçlarını kullanmamış. Bu nedenle ne yaptığının bilincinde değil. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ü seven bir insanlarız. Böyle bir olaydan dolayı çok üzgünüz. Yerin dibine girdik. Mağdur durumdayız. Raporlu olmasa ve bu işi bilinçli yapsa bizzat kendi oğlumu ben linç ederim" dedi. Mehmet S., olay nedeniyle Türk halkından özür dilediğini söyledi.



H.S.'nin kardeşi Tayfun S. ise "Biz, Atatürkçüyüz. Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Vatanımızı seviyoruz. Ağabeyimin kasten böyle bir şeyi yaptığını düşünmüyorum. Kendisi hasta ve ilaçlarını kullanmamış. Kast ile yapmış olsaydı ceza çekmesine razı olurduk" diye konuştu.