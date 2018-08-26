İzmir'de avcı, 275 kiloluk domuz avladı

İzmir'in Kınık ilçesinde, avcı İbrahim Sağlam, 275 kilogram ağırlığında yaban domuzu avladı

Kınık'ın kırsal Sucahlı ve Karatekili mahallelerinde, kavun ve mısır tarlaları ile zeytinlikler başta olmak üzere ekili, dikili alanları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan yaban domuzlarından bıkan köylüler Kınık Avcılar Derneği'nden sürek avına çıkmaları için yardım istedi. Bunun üzerine Kınıklı avcılardan İbrahim Sağlam, dernek üyesi 6 arkadaşı ile bu sabah ava çıktı. Bir süre sonra Sağlam, iki köyün arasındaki ormanlık alanda dev bir yaban domuzu olduğunu fark edip, tüfeğini ateşledi. Sağlam'ın başından vurduğu yaban domuzu, yaralı halde bir süre gidip, yere yığıldı. Sağlam'ın vurduğu 275 kilogram gelen yaban domuzunu görenler, şaşırdı. Sağlam, vurduğu yaban domuzunun Kınık ve çevresinde bugüne kadar avlananlar arasındaki en büyüklerinden biri olduğunu söyledi. Sağlam, vurduğu yaban omuzuyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.