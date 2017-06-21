İzmir'de AVM yangını: 3 işletme kül oldu!

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde (AVM), belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürerken, dükkanlardan 3'ü yandı

Bergama- İzmir Karayolu Küçükkaya Mevkii'nde bulunan Olympos Alışveriş Merkezi'nde, bugün saat 04.00'te, mobilya mağazasında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 1 kahve dükkanı ile 3 ayrı mobilya mağazası bulunan 4 işletmeli, 2 katlı AVM'den yükselen dumanları görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bergama, Kınık ve Dikili'den itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, yangının bitişikteki diğer AVM'ye sıçramasını engelledi. Ancak yangın çıkan AVM'deki 4 işletmeden 3'ü tamamen, biri kısmen yanarak zarar gördü. Yangının erken saatlerde çıkması ve sadece bekçinin bulunması olası bir faciayı engelledi. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmaları sürüyor.