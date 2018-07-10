İzmir'de Avukat İhtiyacınıza Doğru Çözüm

Hukuksal alanda yaşanılan büyük yada küçük sorunların etkili bir şekilde çözülebilmesi için o alanda uzmanlaşmış avukatlardan yardım almanız gerekmektedir.

Hukuksal alanda yaşanılan büyük yada küçük sorunların etkili bir şekilde çözülebilmesi için o alanda uzmanlaşmış avukatlardan yardım almanız gerekmektedir. Günümüzde çoğu kişi yada firmalar çeşitli nedenlerden dolayı hukuksal anlamda danışmanlık hizmeti almak zorunda kalabiliyor. Ülkemizde nitelikli avukat sayısının azlığı, ilgili dava yada ceza mahkemeleri hakkında yeterli tecrübeye sahip olmayan avukatların var olmasından dolayı kişiler istedikleri sonuçları alamayabiliyor. Başta ceza hukuku olmak üzere icra ve iflas hukuk olmak üzere pek çok alanda faaliyetlerini yıllardır başarılı bir şekilde sürdüren Akkuş Hukuk, izmir avukat ihtiyacınız için etkili ve kesin sonuçlar vererek yaşanan hukuksal süreci başından sonuna kadar detaylı bir şekilde takip ve analiz ederek kurumsal anlamda başarılı bir hizmet sunmaktadır.

Akkuş Hukuk bünyesinde barındırdığı bir çok deneyimli avukat kadrosu ile tüm hukuksal sorunlarınıza çözüm üretmek için 2016 yılından bu yana merkezi İzmir'de olan ofisinde hukuksal danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Mehmet Sinan Akkuş önderliğinde hizmetlerini sürdüren Akkuş Hukuk 3 farklı dilde ulusal ve uluslararası alanda bugüne kadar bir çok gerçek ve tüzel kişiye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ülkemizde bulunan yabancı yatırımcılara özel olarak verilen danışmanlık hizmeti ile firmalar, Türkiye'deki hukuksal düzenin işleyişi, gerekli düzenlemeler ve ileri dönemde yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmaktadır.