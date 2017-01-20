İzmir'de Ayakkabı Lisesi için imzalar tamam

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü'nün açmayı planladıklarını söylediği 'Ayakkabı Lisesi'nin protokolü imzalandı. Protokole göre Işıkkent'te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nin 1'inci ve 2'nci katının kullanımı 49 yıllığına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi

Ayakkabıcılık sektörünün önemli merkezlerinden biri olmasına rağmen, ara eleman sorununu çözemeyen İzmir'de Ayakkabı Lisesi açılıyor. Geçtiğimiz günlerde tematik liselere önem verdiklerini açıklayan ve sektör temsilcileri ile sorunları görüşmek üzere bir araya gelen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ayakkabı sektöründeki ara eleman ihtiyacını karşılamak için bir lise açacaklarını belirtmişti. Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ayakkabıcılar Odası 2'nci Başkanı Hulusi Çıtak da İzmir Ayakkabıcılar Çarşısı yönetim kurulundan liseye destek kararı çıktığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından yaklaşık bir haftalık süre içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve sektör temsilcileri İzmir Valiliği'nde yeniden bir araya geldi. Okulun ihtiyaç duyduğu yeri sağlamak üzere İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bin 121 ortaklı İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokol uyarınca, ayakkabıcılar sitesinin 1'inci ve 2'nci katının kullanımı İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması için 49 yıllığına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi. Ayakkabı modelistliği, ayakkabı üretimi, saraciye modelistliği ve saraciye üretimi dallarında eğitim vermesi planlanan okul 8 derslikli olacak. Yılda 250 öğrenci mezun etmesi planlanan lise üretim merkezinin içinde bulunmasının da avantajını kullanacak. Sektörde ihtiyaç duyulan ara elemanın buradan karşılanması konusunda ayakkabıcılar sitesi de destek verecek.