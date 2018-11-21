İzmir'de balıklar tezgahında denetleniyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu

İzmir'de balıklar tezgahında denetleniyor
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:43

İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bornova Merkez Pazar Yeri'ndeki balık tezgahlarını denetledi.

Sabahın erken saatlerinde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler, balıkları ölçtü, tezgahta  20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılar, halden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balık #tezgah #denetim
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