İzmir'de banyoda bulunan çocuğun ölüm nedeni belli oldu

İzmir Torbalı'da 2 yaşındaki Suriyeli çocuk banyoda hareketsiz bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölüm nedeni belli oldu

Dün İzmir Torbalı'da 2 yaşındaki Suriyeli Suha Aluş, banyoda su kovasının içinde hareketsiz halde bulunmuştu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilmiş, küçük Suha hemen hastaneye kaldırılmıştı.



Ancak yapılan müdahaleye rağmen küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Doktorlar ilk incelemede küçük kızın cinsel istismara maruz kalmış olabileceğinden şüphelenmişti.



İzmir Adli Tıp Kurumu'da yapılan incelemede küçük kızın suda boğularak öldüğü tespit edildi. Bir istismar durumuna rastlanmazken, polis tarafından ifadesi alınan kızın ailesi de serbest bırakıldı.



Otopsi sonrası küçük kızın cenazesi morgdan alınarak Arslanlar Mezarlığı'ndan toprağa verildi.