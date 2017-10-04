İzmir'de bar çıkışı kavga ölümle bitti!

İzmir Karşıyaka'da bulunan bir barda garson ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, barın dışına taştı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Olay Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarındaki bir barda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre barda garsonluk yapan 22 yaşındaki M.İ., üç müşteriyi küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine müşteriler ile garson arasında tartışma yaşandı. Bar kapandıktan sonra bardan çıkarak yürümeye başlayan garson, yolda barda tartıştığı üç kişi ile karşılaştı.



Tekrardan garson ve müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Garson M.İ., 21 yaşındaki Mehmet Şahin Yenice'yi ve aynı yaştaki Cenk Aras'ı yaraladı. Kavgayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yenice'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Aras'ı da yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Aras'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Kavgaya karışan diğer kişi Kubilay Arslan ise, arkadaşının öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi.



Olay yerine gelen polislerin gözaltına aldığı M.İ., Yenice ve Aras'ı kendisinin bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.