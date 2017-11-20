İzmir'de başkan eşleri buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, yıllardır sürdürdüğü başkan eşleri buluşmalarını bu kez Büyükşehir Belediyesi’nin Buca'daki 113 yıllık binada kurduğu 'Göç ve Mübadele Anı Evi' ve Sosyal Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirildi

İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Kasaplar Meydanı'nda restorasyonu tamamlanarak Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nce 'Göç ve Mübadele Anı Evi' olarak düzenlenen iki katlı tarihi binada buluştu. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması alanında en büyük yatırımı olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü’nü ziyaret eden başkan eşleri, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı; yaşlılarla keyifli sohbetlere katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun evsahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Nuray Sesli, Meltem Gönenç, Halide Şentürk, Hikmet Atila, Ahu Piriştina, Nazan Tosun, Derya Demirağ, Nilüfer İnce, Fügen Selvitopu, Havva Çakır, Zehra Akpınar, Naciye Uğurlu, Sema Pekdaş, Ferah Batur, Yüksel Çiçek ve Aliye Aydoğan katıldı.



