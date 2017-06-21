İzmir'de bayram temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camilerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Kutsal mekanları kutsal güne hazırlayan İZBETON ekipleri, camilerde bakım, onarım ve tadilat isteyen durumlarda da gerekeni yapıyor

Hizmet sınırları içinde yaşayan vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için kesintisiz çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde temposunu arttırdı. Camilerin bakım ve onarımı konusuna büyük özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçe için ayrı ekipler oluşturarak bu yıl içinde tam 286 caminin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi. Bayrama kadar aralıksız devam edecek çalışmalarda halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden klima, avize ve vitrayların temizlenmesine kadar çok kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Camilerde temizlik işlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri, ayrıca bakım, onarım ve tadilat isteyen durumlarda da gerekeni yapıyor. İZBETON, son 5 yıl içinde İzmir'deki 1786 caminin bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirdi.





