İzmir'de bayramda hava nasıl olacak?

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahminine göre, İzmir’de bayramın 2. ve 3. günleri yağış bekleniyor

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ramazan Bayramında ülkenin büyük bir bölümünün yağış etkisinde kalacağı bekleniyor. İzmir’de yarından itibaren sıcaklığın bir kaç derece düşerek yağışla beraber nemin il içinde etkili olacağı gözlendi.

En yüksek hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri 34 – 35 derece olması beklenirken, Cumartesi ve Pazar günleri termometreler 30 dereceyi gösterecek. Bununla birlikte Meteroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Cumartesi ve Pazar günleri İzmir’de yağışlı bir hava hakim olacak.

18 Haziran Pazartesi günü ise yağışların devam etmesi bekleniyor.