İzmir'de bekleyen gemi için için yanıyor

İzmir'in Aliağa ilçesine, parçalanmak üzere 3 Ağustos'ta getirilen, İtalya bandıralı 'M/V Koza' isimli geminin içindeki buğday kepeğinin uzun süredir yanması dikkat çekti

Sahibinin Türk olduğu öğrenilen, İtalya bandıralı 'M/V Koza' isimli gemi, 12 Aralık 2017 tarihinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki Sierra Leone'da arızalandı. Bir bölümü suya batan geminin mürettebatı kurtarıldı. Çalıştırılması uygun görülmeyen gemi, içindeki buğday kepeğiyle Aliağa'ya, parçalanması için getirildi. Aliağa'da yetkililer, 14 Ağustos günü, geminin içindeki yükü denetlemek istedi; ancak arıza nedeniyle ambar kapakları açılmadı. Arıza nedeniyle meydana gelen yangında, buğday kepeğinin tutuştuğu fark edildi. Geminin bir bölümünün denize batmasına ve buğday kepeğinin 9 ay önce ıslanmasına rağmen yanması, yetkilileri şaşırttı.

Söküm tesisinde bekletilen gemiden halen dumanlar yükseliyor. Çevre Mühendisleri Odası'nca geminin Aliağa'ya izinsiz getirildiği öne sürülürken, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuruldu. Oda tarafından gemide denetimlerin yapıldığına dair evrakın kendilerine ulaştırılması istendi.