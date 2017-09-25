İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1918 Sokak'taki bir markette meydana geldi. Market işletmecisi 44 yaşındaki Burhan Çiftçi, arkadaşı Serah Esen ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma ardından marketten ayrılan Esen, bir süre sonra dönerek market içerisinde belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Çiftçi, bunun üzerine marketten aldığı bıçakla Esen'i boğazından yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Esen'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Esen'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Market işletmecisi Çiftçi, olaydan sonra gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
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