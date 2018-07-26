İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir Konak'ta bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı

Olay İzmir'in Konak İlçesi'nde bulunan Emirler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki A.S. ile 37 yaşındaki Hasip Kurşun bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., Kurşun'u bıçakla yaraladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı Kurşun'u Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kurşun kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili A.S.'yi gözaltına aldı. Öte yandan kavga sonrası yangın ihbarı geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının A.S.'nin evi ve bakkalında çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.