İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle kavga eden 53 yaşındaki İbrahim Tıknaz bıçaklanarak öldürüldü.

Hurdacılık yapan İbrahim Tıknaz, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi 5301 sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Tıknaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, İbrahim Tıknaz'ın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Tıknaz'ın öldüğü belirlendi. Tıknaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.









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