İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Sevgi Yolu'nda alkollü oldukları iddia edilen H.Ö. (31) ve S.G. (22) yolda yürüdükleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle G.Ç. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç, bıçakla H.Ö'yü göğsünden, S.G'yi ise bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan H.Ö'yü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, S.G'yi de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

H.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra kaçarak polis merkezine sığınan G.Ç. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir bıçaklama
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