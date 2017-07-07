İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde kavgada bıçakla yaralanan 42 yaşındaki Serkan Kaplan yaşamını yitirdi

İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!

Kemalpaşa Caddesi'nde kokareç tezgahı bulunan 27 yaşındaki Tarık B. ile aynı yerde çaycılık yapan Serkan Kaplan arasında dün gece bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık B., tezgahından aldığı bıçağı Kaplan'ın vücuduna sapladı. Ağır yaralanan Serkan Kaplan çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye götürülürken yolda öldü.

Polis cinayet şüphelisi Tarık B. ile olay sırasında yanında bulunan babası A.S.B.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bıçaklama #ölüm
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