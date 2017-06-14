İzmir'de bin 100 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir'de uyuşturucu satmaktan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik bin 100 polisin katıldığı büyük operasyon başlatıldı. 297 kişi aranıyor. Şu ana kadar 60'ı yakalandı

İzmir'de bin 100 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin  önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik  büyük operasyon başlatıldı. Yaklaşık bin 100 polisin katıldığı ve tüm ilçeleri kapsayan operasyonda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı. Opersayonun kesinleşmiş hapis cezası olan 297 kişi hakıknda gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. (Habertürk)

Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyon
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