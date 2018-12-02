İzmir'de bir araç iş yerine girdi

İzmir'de seyir halindeyken otoparktan geri çıkan aracın çarpmasıyla savrulan otomobil, bir iş yerine girdi

Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 45 N 2308 plakalı araç apartman park yerinden geri geri çıkarken bulvar üzerinde seyir halindeki Gülay Taşpınar yönetimindeki 09 NT 567 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç gözlük satışı yapan bir iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, araçta hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Sürücü Gülay Taşpınar, yaptığı açıklamada, yolda seyir halinde gittiğini belirterek, "Hanımefendi de geri geri çıkıyordu, park yerinden. Bana arkadan çarptı, savruldum, direksiyon dönünce duramadım, buraya girdim. Allah'tan pazar günü olduğu için dükkanda kimse yoktu. Kaldırımda da kimse yoktu. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Tek tesellimiz. " dedi.