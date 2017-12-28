İzmir'de bir doktor, hastaları için zeybek oynadı, şarkı söyledi

Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operatör doktor Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına karşın, hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken, hemşireler de ellerinde eldivenlerle alkış tuttu.
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