İzmir'de bir doktor, hastaları için zeybek oynadı, şarkı söyledi

İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Mehmet Bayındır, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde hastalara şarkı söyledi, birlikte zeybek oynadı

İzmir'de bir doktor, hastaları için zeybek oynadı, şarkı söyledi

Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operatör doktor Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına karşın, hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken, hemşireler de ellerinde eldivenlerle alkış tuttu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #atatürk #izmir doktor zeybek
Önceki Haber
'Esed teröristtir' sözlerine Rusya'dan yanıt
Sonraki Haber
İzmir'de bir doktor, hastaları için zeybek oynadı, şarkı söyledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.