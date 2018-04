İzmir'de bir garip olay!

İzbeton’un her yaptığı çalışmada astığı teşekkür pankartının üzerine Altıntepe Mahallesi Sakinleri adına İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’ya teşekkür edilen pankart asıldı. CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala mahallelinin pankartın ‘mahalle sakinleri adına’ asılmasından rahatsız olduklarını kendilerine ilettiklerini belirterek “Bu mahallelinin teşekkürü değildir. Burada Soylu’nun hizmet fırsatçılığı yapmaya çalıştığını düşünüyoruz” dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun geçtiğimiz yıl kar yağışından seraları büyük hasar gören Altıntepe Mahallesi’nin yollarını asfaltlama sözü verdiğini hatırlatan İlçe Başkanı Ahmet Pala, “Menderes Ordulular Derneği Yöneticileri de geçtiğimiz günlerde Başkan Kocaoğlu’nu ziyaret etmiş ve Aziz Başkan onlara asfaltlama çalışmalarının başlayacağı müjdesini vermişti. Mahalle büyük arazilerde tek tek evlerin olduğu geniş bir bölge. Büyükşehir her yere hizmet götürürken Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ‘çukur polemiğiyle’ bu hizmetleri karalamaya çalışıyor ama bu pankartı astırarak kendiyle çeliştiğini gösterdi. Demek ki neymiş Büyükşehir, Menderes’in ova yollarına bile hizmet götürüyormuş” diye konuştu.Bülent Soylu’nun Büyükşehir’in yaptığı tüm çalışmalardan kendine pay çıkarmayı adet haline getirdiğini belirten CHP’li Pala eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Soylu, Menderes’e yapılan her çalışmayı karalamaya, yersiz ve yetersiz eleştirilerle siyasi rant sağlamaya çalışıyor. ‘Büyükşehir çukur açtı, ilçe belediyesinin hizmet etmediği düşünülsün diye bilinçli kapatmıyor’ söylemleri ve tezi tutmayınca şimdi de ‘Büyükşehir hizmet yapıyor ama benim çabalarımla’ mesajları vermeye mi çalışıyor? Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir yol çalışmasında ilin valisinin adının da pankartta yer alması halkın tepkisine neden oluyor. Sayın Soylu, İzmir’de İzmirlinin seçtiği başkanın kim olduğunu unutuyor ama halk bunu ona hatırlatır. Menderes ilçesine her türlü yatırım ve hizmet kimin tarafından yapılırsa yapılsın desteklediğimizi, arkasında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Son olarak, Büyükşehir Belediyesiyle polemiğe girmek yerine birlikte Menderes için en iyi hizmeti üretme çabasında olmanın Menderes halkı için çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”