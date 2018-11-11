İzmir'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Ayşe Şahinoğlu (51), hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
11 Kasım 2018 Pazar 15:54

Kaza, Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, Buca Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Ayşe Şahinoğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken plakası öğrenilemeyen F.A. yönetimindeki minibüs çarptı. Yaralanan Şahinoğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahinoğlu, buradaki müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü FA., tutuklandı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şahinoğlu'nun çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü ve minibüsün altında ezildiği görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıdan karşıya #gezerken #öldü #kaza #kamera
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