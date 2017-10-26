İzmir'de bir lise FETÖ'cü diyerek kapatıldı!

İzmir Bornova'da bulunan bir temel lise, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Kapatma sırasında dersten çıkartılan öğrenciler şok yaşadı

Bornova İlçesi'nde bulunan Özel Umut Temel Lisesi'nin FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve İzmir Defterdarlığı, bu gerekçe ile okulu kapatma kararı aldı.





Okulun çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, o sırada derste olan öğrenciler de dışarıya çıkartıldı. Şaşkınlık yaşayan öğrenciler durumu hemen ailelerine haber verdi. Okul önüne gelen veliler konuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Daha sonra veli ve öğrenciler okulun önünden ayrıldı.



Kapatma işlemi sırasında okulun ve öğrencilerin kitapları ise poşete konuldu ev dışarıya atıldı.