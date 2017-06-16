İzmir'de bir yılda 39.7 ton atık pil toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği “Atık Pil Toplama Kampanyası”, 20. yılında da rekorla tamamlandı. Yıl boyunca en fazla kullanılmış pil toplayarak kampanyaya destek olan kişi ve kurumlara ise ödülleri törenle verildi

Atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadminyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçerek doğayı kirletmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenen 20 yıldır düzenlenen İzmir Atık Pil Toplama Kampanyası, yeni bir rekora sahne oldu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren İzmirli çevre dostları, toplam 39,7 ton kullanılmış pil toplayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kampanyaya en büyük katkıyı yapanlar ise yine ödüllendirildi. Yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenlere ödülleri, İzmir Sanat'ta düzenlenen törenle verildi. Çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi oldu.



Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, çevre kirliliğinin bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, çözümün de uluslararası kurallarla aranması gerektiğini söyledi. Aydoğan "Bugün Amazon'da kesilen bir ağacın Türkiye'ye zarar verdiğini biliyoruz" diye konuştu.



İlçe belediyeleri kategorisinde ilk sırayı alan Bornova Belediyesi'nin ödülünü almak üzere kürsüye gelen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise çocukların ve gençlerin geçmiş kuşakların aksına ciddi bir çevre bilincine sahip olduğunu belirterek, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.



20 yılda 263 ton

Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 263 ton atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde bertaraf edildi.Bu yıl Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TAP ve ilçe belediyeleri işbirliğinde toplanan atık pil miktarları, kategoriler itibariyle değerlendirildi. Atık Pil Toplama Kampanyası'na getirilen pillerin toplamı yıllar itibari ile artarak 2015 yılında 37,8 ton, 2016 yılında 37,9 ton; 2017 yılında ise 39,7 tona ulaştı.20. Atık pil Toplama Kampanyası'nda ödül alan kişi ve kuruluşlar şunlar:Çocuklar (İlköğretim)1.Sultan Eylül Uçar2.Doruk Yıldırım3.Sevim Gürel1.Şeyma Türkmen2.Ayşe Poyrazoğlu3.Elif Safi1.Saadettin Sönmez2.Songül İleri3.Ercihan Karaduman1.Karşıyaka Anaokulu2.Amerikan Kültür Anaokulu3.Nezahat Ertan Anaokulu1.Çınar Mahallesi Muhtarlığı2.Kubilay Mahallesi Muhtarlığı3.Torbalı Mahallesi Muhtarlığı1.Bornova Belediyesi2.Karşıyaka Belediyesi3.Konak Belediyesi1.Kamile İlhan2.Nurşat Oktay3.Ferhat ÇomaktekinİZELMAN A.Ş. AnaokullarıOkullar kategorisinde ise 5 ayrı grupta ilk üçe giren okullar şöyle sıralandı:1. Grup1.Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu2. Yıldırım Beyazıt İlkokulu3. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu2. Grup1. Cumhuriyet İlkokulu2. Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu3. Osman Gazi İlköğretim Okulu3. Grup1. Balatçık İlkokulu2. Cengiz Topel İ.O.3. Kubilay İlkokulu4. Grup1. Sacide Ayaz Ortaokulu2. Menderes İlköğretim Okulu3. Develi İlköğretim Okulu5. Grup1. Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi2. Atatürk İlkokulu3. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu