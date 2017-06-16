İzmir'de bir yılda 39.7 ton atık pil toplandı

Atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadminyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçerek doğayı kirletmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenen 20 yıldır düzenlenen İzmir Atık Pil Toplama Kampanyası, yeni bir rekora sahne oldu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren İzmirli çevre dostları, toplam 39,7 ton kullanılmış pil toplayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kampanyaya en büyük katkıyı yapanlar ise yine ödüllendirildi. Yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenlere ödülleri, İzmir Sanat'ta düzenlenen törenle verildi. Çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi oldu.
Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, çevre kirliliğinin bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, çözümün de uluslararası kurallarla aranması gerektiğini söyledi. Aydoğan "Bugün Amazon'da kesilen bir ağacın Türkiye'ye zarar verdiğini biliyoruz" diye konuştu.
İlçe belediyeleri kategorisinde ilk sırayı alan Bornova Belediyesi'nin ödülünü almak üzere kürsüye gelen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise çocukların ve gençlerin geçmiş kuşakların aksına ciddi bir çevre bilincine sahip olduğunu belirterek, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.
20 yılda 263 ton
Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 263 ton atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde bertaraf edildi.
Bu yıl Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TAP ve ilçe belediyeleri işbirliğinde toplanan atık pil miktarları, kategoriler itibariyle değerlendirildi. Atık Pil Toplama Kampanyası'na getirilen pillerin toplamı yıllar itibari ile artarak 2015 yılında 37,8 ton, 2016 yılında 37,9 ton; 2017 yılında ise 39,7 tona ulaştı.
İşte çevre kahramanları
20. Atık pil Toplama Kampanyası'nda ödül alan kişi ve kuruluşlar şunlar:
Çocuklar (İlköğretim)
1.Sultan Eylül Uçar
2.Doruk Yıldırım
3.Sevim Gürel
Gençler (Lise-Üniversite)
1.Şeyma Türkmen
2.Ayşe Poyrazoğlu
3.Elif Safi
Yetişkinler
1.Saadettin Sönmez
2.Songül İleri
3.Ercihan Karaduman
Anaokulları
1.Karşıyaka Anaokulu
2.Amerikan Kültür Anaokulu
3.Nezahat Ertan Anaokulu
Muhtarlıklar
1.Çınar Mahallesi Muhtarlığı
2.Kubilay Mahallesi Muhtarlığı
3.Torbalı Mahallesi Muhtarlığı
İlçe Belediyeler
1.Bornova Belediyesi
2.Karşıyaka Belediyesi
3.Konak Belediyesi
Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi
1.Kamile İlhan
2.Nurşat Oktay
3.Ferhat Çomaktekin
Özel Ödül
İZELMAN A.Ş. Anaokulları
Okullar kategorisinde ise 5 ayrı grupta ilk üçe giren okullar şöyle sıralandı:
1. Grup
1.Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu
2. Yıldırım Beyazıt İlkokulu
3. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
2. Grup
1. Cumhuriyet İlkokulu
2. Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu
3. Osman Gazi İlköğretim Okulu
3. Grup
1. Balatçık İlkokulu
2. Cengiz Topel İ.O.
3. Kubilay İlkokulu
4. Grup
1. Sacide Ayaz Ortaokulu
2. Menderes İlköğretim Okulu
3. Develi İlköğretim Okulu
5. Grup
1. Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2. Atatürk İlkokulu
3. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu