İzmir'de bisiklet ağı için hedef 2040

İzmir Büyükşehir Belediyesi “İzmir Metabolik Bisiklet Ağı” kapsamında yerli ve yabancı uzmanların katılımlarıyla düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı. 2040 yılı hedeflerinin tartışıldığı çalıştayda, İzmir'deki bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırarak bir ulaşım türü haline getirmek yolundaki öneriler paylaşıldı

WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fabrication işbirliğinde düzenlenen “İzmir Metabolik Bisiklet Ağı” çalıştayı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile İzmir’de önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni bisiklet yollarını verimli kılmak adına fikirlerin masaya yatırıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, “İzmir, bisiklet ağında ne kadar çok güçlenirse o kadar çevreci uygulamalara destek vermiş olur. Bisiklet ağını genişletmekte belediye olara k kararlıyız. Bizim kültürümüzde bisiklet, çocukların eğlence aracıydı olarak görülüyordu. 60 sene evvel bana bisikletin kentlileri rahatlatacak bir ulaşım aracı olduğunu söyleselerdi inanmazdım, daha doğrusu düşünemezdim” şeklinde konuştu.

Doğru planlamayla bisiklet kullanımı yaygınlaşacak

Hollanda Büyükelçiliği Ekonomik İş Ağı Direktörü Ateşesi Helene Rekkers ise, düzenlenen etkinliğin amacının, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir İzmir'i yaşatmak olduğunu söyledi. İki ülkeye ait örnekler veren Rekkers şunları söyledi:

“Hollandalılar bisikletleriyle ve bisiklet yollarıyla ünlüdür. Bugün Amsterdam bisiklet cenneti olarak görülse de, uzun yıllar boyunca otobüs, tren ve arabalar ulaşım aracı olarak kullanıldı. Ancak şehrin yöneticileri değişikliğe gitmeye karar verdiler. Bisiklet yollarının gelişmesiyle de turizm arttı, turistlere cazip hale geldi bu durum. Amsterdam bisiklet yolu projesini iyi kullandı ancak Çin'in başkenti Pekin, geçmişten beri geleneksel olarak bisiklet kullanmasına rağmen, ülkenin kentsel planlamasını bisikletler üzerine kurmadığı için bu durum orada işleyemedi. Ne yazık ki, kentten bisikletler kayboldu. Pekin arabalarla doldu ve hava kirliliği arttı. Şimdi bisikletlerin yoğun olduğu zamana dö ;nmeye çalışıyorlar. Benim de önerim, ulaşımda bisikletin yaygınlaştırılması hayali üzerine çalışmak olacak.”

Kentlerin de metabolizması var

Dünyaca ünlü mimarlık ofisi Fabrications'ın kurucusu Eric Frijters, kentlerin de tıpkı insanlar gibi bir metabolizması olduğunun altını çizerken, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız ise "Metabolik Bisiklet Ağı" ile İzmir’in havasının da daha temiz olacağını, turizm faaliyetlerinin artacağını ve kentte arsa değerinin de yükseleceğini ifade etti.

4 projeden biri

Hollanda Yaratıcı Endüstriler Fonu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “Tasarım Yoluyla Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Şehirler” başlıklı proje kapsamında yürütülen ve ünlü mimarlık/planlama firması FABRIcations ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ortaklığında geliştirilen “İzmir Metabolik Bisiklet Ağı” projesi, Türkiye’den destek almaya hak kazanan dört proje arasında yer aldı. Söz konusu proje ile 2040 yılına yönelik bir strateji hazırlanarak İzmir’de önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan bisiklet yollarına, kentin strateji ve projeleri ile uyumlu olacak şekilde başka işlevler kazandırılarak kaynakların daha ve rimli kullanılmasının teşvik edilmesi amaçlandı.