İzmir'de bisikletlilerden Cumhuriyet turu

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir araya gelen yüzlerce bisikletli şehir turu attı

Kırmızı-beyaz tişörtleriyle Üçkuyular Vapur İskelesi'nde bir araya gelen çok sayıda bisikletli, Konak Meydanı'na doğru hareket etti.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak'a gelen yüzlerce bisikletliye vatandaşlar alkışlar ve kornalarla destek verdi.

Motosikletli polisler, sürüş sırasında bisikletlilerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Konak Saat Kulesi etrafında tur atan bisikletliler daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kara, tüm İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milli bayramlarda bisikletleriyle farklı etkinliklere imza attıklarını belirten Kara, "Etkinliklerimize 2 yıl önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla başlamıştık. O zaman 30 kişiydik. Bugün sizler bize destek verdiniz. Amacımız bisiklet kültürünü İzmir'de geliştirmek, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu trafikteki diğer sürücülere göstermek. Sayımız günden güne artıkça bunu başaracağız." dedi.

Etkinliğe babasıyla katılan 8 yaşındaki Emir Tuna Çağlar da hayli farklı bir Cumhuriyet Bayramı yaşadığını söyledi.

Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiren Çağlar, Türkiye'nin atasına ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu belirtti.