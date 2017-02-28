İzmir'de bonzaiden ölüm iddiası

İzmir'de 35 yaşındaki şahıs, bonzaiden hayatını kaybetti
Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Konak İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, terk edilmiş bir binanın giriş katında bulunan 35 yaşındaki Tayfun Şahin, birden bire fenalaşarak yere yığıldı. Şahin'in rahatsızlanmasının ardından, yanında bulunan arkadaşı durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in bonzai isimli uyuşturucudan kullandığı bu yüzden hayatını kaybettiği iddia edildi.
Savcının olay yeri incelemesi sonrası Şahin'in cesedi otopsisi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.