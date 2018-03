İzmir'de boşaltılan evler, uyuşturucu mekanı oldu

Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında zarar gördüğü gerekçesi ile 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe, Hasan Özdemir, Selçuk, Damlacık, Namık Kemal Mahallesi'nin içinde bulunduğu 6 bölgedeki bazı evler şimdi uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi. Semt sakinleri durumdan rahatsız ve sorunun bir an önce çözülmesini istiyor



Zaman aşımına bırakılmak isteniyor

Paramız askıda

Günde 30 ilaç alıyor

- 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe, Hasan Özdemir, Selçuk, Damlacık, Namık Kemal Mahallesi'nin içinde bulunduğu 6 bölgedeki bazı evler Konak Tünelleri 'nin yapımı sırasında zarar gördüğü için boşaltıldı. Boşaltılan evlerin özellikle Duatepe'nin uyuşturucu bağımlılarının yatağı haline gelmesinden şikayetçi olan insanlar, bir an önce bu duruma müdahale edilmesini istiyor.Du­ate­pe Muh­ta­rı Mu­har­rem Koç sözde koruma ve denetim altında olan evler için şu noktalara değindi: Bu boşaltılan evlere tinerciler geliyor. Uyuşturucu satanların mekanı haline geldi. Yanan bir ev var. Ev yandıktan 15 gün sonra Kaymakamlık mektup gönderiyor. Biz takip ve koruma altında tutuyoruz diye. Ama şu an ev yanık bir halde. Biz o boş olan evin esrarcıların merkezi haline gelmesine, evi yakıp gitmelerine kızgınız. Buralarda böyle olaylar olmazken şimdi her pisliğin yuvası haline geldi. Taşınıp gidenlerin çoğu tek katlı evlerde oturan insanlardı. Ama şimdi alıştıkları hayatın dışında bir hayata zorlandılar. Adapte olamıyorlar. Yüksek binalara çıkınca mutlu olmadılar. Çocuklarının okul hayatları da, psikolojileri de etkilendi. İyi olarak görülen durum onlara göre iyi, bize göre berbat.Yeşildere Konak Tüneli Mağdurları Derneği Başkanı Gürcan Dalıcı, mahalle sakinlerinin günden güne psikolojilerinin bozulduğunu söylerek şu şekilde devam etti: Şu anda yaklaşık 126 ev kullanılamaz halde, kira yardımı bir müddet önce kesildi. Sonra tekrar başladı. Bunun dışında yetmiyormuş gibi kimseye bir kuruş para verilmeden ne bir yardım yapıldı, ne de bir ev tamir edildi. Tamir paraları yok. Onlara dahi olanak sağlanmayan bir yerde, geçen bayram öncesi tam arefe günü geldiler, 'Evleri boşaltın' dediler. 'Kira' dedik, 'Bize ne' dediler, 'Tamir' dedik, yine 'Bize ne' dediler. Burada çoğu insan kendi olanaklarıyla evlerinin tamirini gerçekleştirdi. Bu iş zaman aşımına bırakılmak isteniyor. Burada bir insana maddi olarak verilen değer 50-55 bin TL civarında, bu şartlar içerisinde bir insan ev yapabilir mi? Evi yapmayı bırakın alamaz bile. Tavuk kümesi derseniz alırlar. Bayındırlık Bakanlığı'nın dairelere çıkardığı rakam bu. Oturulacak evler varken, sadece bir inat uğruna bu insanlar evden çıkarılmak isteniyor. Barınma hakkı insanın temel hakları arasında yer alıyor. Diyoruz ki gelin bu evleri tamir edin, biz yeni lüks evler istemiyoruz. Kendi halimizde yaşayalım gidelim. Bütün dünya raylı sisteme giderken bu tünel hangi anlamda mantıklıydı? Herkes aya giderken biz yaya gitmeye devam ediyoruz. Ben inşaat tesisat işçisiyim. Memlekete faydalı ise yapın ama bilime, hukuka uygun yapsaydınız. Bu mahallemizin geçmişi 110 yıl öncesine dayanıyor. İnsanlarımız burada acıda, kederde bir arada yaşıyordu. Neşemiz, huzurumuz kaçtı. Gecekondu diyorlar. Bizim mahallemiz gecekondu değil, asıl alttaki tünel gecekondu. Biz demokrasiyi ciddiye alıyoruz. Dernekleştik, demokratik mücadeleye başladık. Biz onların görmek istediği gibi Ortaçağ'ın karanlıklarında kalmış, biat eden, suskun insanlar değiliz. Buradan çıkan insanların hepsi orta yaş üstü insanlar, bir daha çalışıp ev yapma gibi bir lüksleri yok.Hüsamettin Öztanman da doğduğu büyüdüğü çocuklarıyla oturduğu evden mecburiyetten ayrıldığına değinerek, '2016 yılının aralık ayında bize 177 bin TL para çıkardılar. Binanın değerini neye göre belirlediler bilmesek de bu para hala ödenmedi. Karayolları bize 'Suç bizim o alanları kamulaştıracaktık. Belediye o yüzden imar vermiyor. Ama şimdi belediye ile anlaşıp imar planı yapacağız' diyor. Biz burada çoluk çocuk oturuyorduk. Şimdi hepimiz dağıldık. Kiralarımızı veriyorlar ama oturduğumuz yerlerden memnun muyuz, bunu soran yok. Paramız askıda, bize bunu veren yok. Her anlamda olumsuz etkilendik' dedi.Geçtiğimiz kurban bayramında evleri mühürlenen mahalle sakinlerinden 65 yaşında olan Fadim Cankılıç psikiyatrist desteğinde günde 30 ilaç almaya başladığını söyledi. Cankılıç eşinin evleri mühürlendikten sonra kalp krizi geçirip anjiyo olduğunu da belirterek, '3 katlı apartmanımıza 200 bin TL değer biçtiler. Soruyorum benim sağlığım geri gelecek mi? Verilen para ile bir tane daire zar zor alıp 10 kişi nasıl yaşarız? Bana bunların cevabını versinler. Günde 30 tane ilaç ne demek? Aile olarak kötü durumdayız. 3 katlı bir apartmanda oğullarım, kızlarım ve torunlarımla 10 kişi yaşıyoruz. Evimize verilen parayla 1 daire bile zor alınabilir. Mağdur durumdayız. Sesimizi duysunlar. Bir de etrafımızda boşalan evlere, uyuşturucu satanlar, içenler doldu. Eskisi gibi ne tadımız ne tuzumuz var. Bu duruma bir çözüm bulunsun.' dedi.