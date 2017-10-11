İzmir'de bu dört eve ateş düştü!

Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin evlerine ise ateş düştü

İzmir Aliağa'da bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Boş ürün tankının bakımı sırasında meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu sanılıyor. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



Patlamada hayatını kaybedenlerin Aliağa, Bergama ve Menemen'de bulunan evlerine ise ateş düştü. Acı haberi alan işçilerin yakınları gözyaşı döktü.



Hayatını kaybeden işçilerden 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer'in ailesinin Bergama'da yaşadığ öğrenildi. Ailenin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şaşmazer'in, yüklenici firmada 11 aydır çalıştığı belirtildi.



Patlamada hayatını kaybeden 40 yaşındaki Yusuf Kepenek ile 44 yaşındaki Mehmet Dere'nin de bir yıldır çalıştığı öğrenildi. Her ikisinin de evli olduğu açıklanırken, ikisinin de üç çocuğunun bulunduğu belirtildi. Kepenek'in Menemen'de yaşayan ailesinin evine ateş düşerken, Dere'nin de Aliağa'da yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı.



Hayatını kaybeden diğer işçi 26 yaşındaki Mehmet Karademir'in de 2.5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Eşiyle bir süredir ayrı olduğu öğrenilen Karademir'in çocuğuna da anne ve babasının baktığı öğrenilirken, talihsiz adamın 2 yıldır yüklenici firmada çalıştığı bilgisi verildi.