İzmir'de bu hafta hava hep yağmurlu

İzmirli bu haftayı yağmurlu olarak geçirecek. Cumartesiden itibaren kentte güneş yüzünü gösterecek

Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde İzmir için yağmur haberi geldi.

Alınan bilgiye göre İzmirli bu haftayı yağmurlu olarak geçirecek.



Salı günü 18 derece olması beklenen İzmir'de yağmurlu bir hava etkili olacak.



Çarşamba günü ise yine yağmur bekleniyor. Çarşamba günü İzmir'de en yüksek sıcaklık 21 derece olarak görünüyor.



Perşembe günü de kentte yağmur etkili olacak. Bugün de sıcaklık 22 derece olarak ölçülecek.



Cuma günü yine İzmir'i yağmurlu bir hava bekliyor. Sıcaklığın en yüksek 17 derece olacağı kentte, bu günden sonra ise güneşli günler başlayacak.



Tüm hafta içini yağmur ile geçirecek olan İzmirli, cumartesi günü ise güneşi görecek. Cumartesi günü 17 derece ile parçalı bulutlu bir hava kentte etkili olurken, pazar günü ise güneşli ve 18 derece sıcaklıkta bir hava İzmirlileri karşılayacak.